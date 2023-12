Saudade, ici et là-bas Théâtre de Brunoy Brunoy, 22 mars 2024 19:30, Brunoy.

Saudade, ici et là-bas Vendredi 22 mars 2024, 20h30 Théâtre de Brunoy Tarifs: de 10 euros à 25 euros

Une pièce de théâtre musical sur le déracinement et la transmission, aux couleurs lusophones.

Idálio et sa soeur Joana se retrouvent au Portugal avec leur neveu Manu, afin de vendre la maison familiale. Cet événement douloureux va faire naître les souvenirs d’une émigration et poser la question de la transmission identitaire. À travers confidences et chansons, chacun découvrira la part de saudade qu’il porte en soi, comme une mémoire qui traverse le temps et réconforte l’âme, comme ce qui n’est plus mais reste toujours vivant, comme un espoir au-delà des horizons.

Théâtre de Brunoy 2 rue Philisbourg 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T21:40:00+01:00

théâtre musical spectacle

