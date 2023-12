Couleurs Métisses Théâtre de Brunoy Brunoy, 15 mars 2024 19:30, Brunoy.

Couleurs Métisses Vendredi 15 mars 2024, 20h30 Théâtre de Brunoy Tarifs: de 30 euros à 35 euros

Faudel, Lââm, Colonel Reyel et Assia

Ce concept inédit permet de retrouver 4 artistes qui ont des racines et des cultures “urbaines et métissées” sur une même scène et c’est de cette “union” que vient la richesse des sons de ce concert…

Surnommé le Petit Prince du Raï, Faudel revient sur scène avec ses musiciens pour interpréter un cocktail de morceaux choisis dans son répertoire et celui de 1, 2, 3 Soleil… 100% tubes (Tellement je t’aime – Je veux vivre – Dis-moi – Mon Pays – Ya Rayah…). On a tous quelque chose de Lââm et ses plus grands tubes dans la tête (Chanter pour ceux – Petite sœur – Le sang chaud). Elle nous promet également quelques reprises funk électro. Colonel Reyel est un artiste de Dance-hall, originaire de Guadeloupe. Durant l’été 2011, il se retrouve n°1 des charts français avec ses titres : Celui et Toutes les Nuits. Suivent les succès avec Aurélie, Toi et moi… Soutenue par quelques grands noms du rap français, Assia débarque sur la planète hip-hop en mai 2000, avec son tout premier album, « Chercheuse d’or ». Les premiers singles : Elle est à toi – Là-bas – Ghir dini remportent un joli succès à découvrir en live lors de ce plateau !

Théâtre de Brunoy 2 rue Philisbourg 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France

