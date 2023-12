Le Jeu de la Vérité Théâtre de Brunoy Brunoy, 8 mars 2024 19:30, Brunoy.

Le Jeu de la Vérité Vendredi 8 mars 2024, 20h30 Théâtre de Brunoy Tarifs: de 13 euros à 30 euros

Depuis sa création il y a 18 ans, « Le Jeu de la vérité » a séduit plus de 400 000 spectateurs en France, été traduit en 4 langues, joué dans 8 pays, et adapté au cinéma.

Trois jeunes trentenaires, amis depuis le lycée, se réunissent comme chaque semaine pour dîner. Tom annonce à Antoine et Eric qu’il a retrouvé Margaux, la bombe du lycée dont ils étaient fous amoureux, et qu’elle va arriver d’un instant à l’autre. Son entrée en scène provoque la surprise générale. Pour briser la glace, ils décident de jouer au jeu de la vérité, comme dans leur jeunesse…

Théâtre de Brunoy 2 rue Philisbourg 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France http://www.theatres-yerres.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 02 34 35 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T21:50:00+01:00

2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T21:50:00+01:00

Théâtre spectacle

©