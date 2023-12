Une idée géniale Théâtre de Brunoy Brunoy, 21 janvier 2024 15:00, Brunoy.

Une idée géniale Dimanche 21 janvier 2024, 16h00 Théâtre de Brunoy Tarifs: de 35 euros à 40 euros

De et avec Sébastien Castro

On a tous un sosie dans le monde. Et si vous rencontriez le vôtre ? Depuis qu’ils ont visité un appartement pour s’installer ensemble, Arnaud a un léger doute : Marion a-t-elle eu un coup de coeur pour l’agent immobilier ? Par pur hasard, il rencontre le sosie de celui-ci et lui demande de se faire passer pour le véritable agent immobilier. Une idée géniale !

À moins que le faux agent se retrouve nez à nez avec le vrai… Et qu’un frère jumeau débarque à l’improviste. Trois sosies dans la même soirée, c’est trop pour Arnaud !

Ce qu’en dit la presse

« Les rires sans fin se déchaînent. Réjouissante comédie de pur boulevard ! » – TÉLÉRAMA

« Ce Feydeau moderne est génial. Les comédiens s’amusent comme des fous. » – LE FIGARO

« Le public se tord littéralement de rire. Comédie jubilatoire. » – LE PARISIEN

Théâtre de Brunoy 2 rue Philisbourg 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France http://www.theatres-yerres.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 02 34 35 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-21T16:00:00+01:00 – 2024-01-21T17:30:00+01:00

© Emilie Brouchon