Casse-Noisette Théâtre de Brunoy Brunoy, 14 janvier 2024 15:00, Brunoy.

Casse-Noisette Dimanche 14 janvier 2024, 16h00 Théâtre de Brunoy Tarifs: de 17 euros à 35 euros

Grand Ballet de Kiev

Véritable fable sur le passage de l’enfance à l’adolescence, Casse-Noisette se base sur le thème immortel de l’amour et des forces du mal. Le soir de Noël, Clara reçoit de son oncle un casse-noisette. Pendant la nuit, une merveilleuse féerie commence : dans le salon, les jouets s’animent et le Casse-noisette se transforme en prince…

Le Grand Ballet de Kiev est un ensemble de danse classique Ukrainienne couronné de succès. Ses membres sont issus des meilleures écoles de théâtres, d’opéras et de ballets d’Ukraine. Son directeur qui participe à cette sélection très rigoureuse est Alexander Stoyanov, étoile de ballet mondialement reconnu. La beauté, la perfection de leurs performances et leur notoriété les amènent à se produire dans le monde entier.

Théâtre de Brunoy 2 rue Philisbourg 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-14T16:00:00+01:00 – 2024-01-14T18:20:00+01:00

ballet spectacle

