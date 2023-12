Sherlock Holmes Théâtre de Brunoy Brunoy, 13 janvier 2024 19:30, Brunoy.

Sherlock Holmes Samedi 13 janvier 2024, 20h30 Théâtre de Brunoy Tarifs: de 13 euros à 30 euros

« L’Aventure musicale »

A partir de 4 ans

Londres, 1910. La nouvelle défraie la chronique : la statue Aztèque du dieu Tlaloc, joyau du grand musée national, a été volée ! Le célèbre détective privé Sherlock Holmes est en charge de l’enquête, accompagné de son fidèle acolyte le docteur Watson. Mais voici qu’une jeune détective, Emma Jones, se retrouve elle aussi sur la piste du crime. Séduit par ses talents et sa détermination, Sherlock lui propose alors de faire équipe, au grand dam du Dr. Watson. L’affaire les mènera bien au-delà d’un simple vol.

Ce spectacle musical haut en couleurs est une enquête qui tient en haleine avec des chorégraphies époustouflantes. Neuf artistes sur scène qui vous embarquent dans un magnifique voyage.

De somptueux décors physiques et vidéos vous immergent dans le Londres d’époque, ainsi que dans de nombreux pays à travers le monde. En outre, le mapping et les effets vidéo permettent une forte interactivité entre la scène et le public !

Joie, découverte, émotion, suspens, musiques rythmées et entraînantes, Sherlock Holmes l’Aventure Musicale vous promet un moment inoubliable !

Théâtre de Brunoy 2 rue Philisbourg 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France http://www.theatres-yerres.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 02 34 35 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-13T21:50:00+01:00

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-13T21:50:00+01:00

spectacle musical

© Philippe Escalier