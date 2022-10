Carmen Arabo Andalouse Théâtre de Brunoy, 27 mai 2023, Brunoy.

Tarifs: de 5 euros à 15 euros

En résidence de création à Brunoy, cette version de Carmen accompagnée par un orchestre mêlant musiciens marocains et classiques offre une lecture populaire et renouvelée de cet opéra célèbre.

Théâtre de Brunoy 2 rue Philisbourg 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France

http://www.theatres-yerres.fr

Fougueuse, fière, scandaleuse, douce et cruelle, Carmen révèle une image sauvage et fascinante de l’amour. Il s’agit ici d’une Carmen andalouse, symbole du métissage artistique, carrefour des cultures méditerranéennes de Marrakech à l’Andalousie. Fruit de la collaboration entre l’Institut français de Marrakech et l’Opera Éclaté, cette version de l’opéra-comique de Bizet mêle musique classique et éléments traditionnels marocains.

Olivier Desbordes a voulu revisiter et dépoussiérer l’opéra de Bizet en réunissant des musiciens des deux rives de la Méditerranée. Avec sa formation de musiciens (instrumentistes français et marocains), cette Carmen arabo andalouse gomme les habituels effets lyriques et dramatiques du grand orchestre en nous offrant des sonorités plus intimistes, plus dépouillées. Au plus proche du sentiment, sans jamais trahir l’œuvre de Bizet.



