La Croisille s’amuse Théâtre de Brunoy, 14 mai 2023, Brunoy. La Croisille s’amuse Dimanche 14 mai 2023, 16h00 Théâtre de Brunoy

Tarifs: de 7 euros à 20 euros

Un spectacle comme une croisière autour de la carrière d’une grande voix de la chanson française. Théâtre de Brunoy 2 rue Philisbourg 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France

http://www.theatres-yerres.fr Avec ses amis Éric Perez et Manuel Peskine, Nicole Croisille va partager ses tubes, des duos ou trios imprévus autour de ses films et de ses curiosités musicales. Nicole Croisille marche dans les pas des grandes dames de la chanson française. Une artiste classe, rare et intemporelle.

De « Paroles Paroles » à « Téléphonez moi », en passant par l’incontournable « un homme une femme » qui « d’aventures en aventures », chantent « la Garonne », avec « les uns et les autres », sous « un arc en ciel », « pour un flirt avec toi » et bien d’autres envies de chansons solos, à deux ou à trois ! Distribution

Avec

Nicole Croisille (chant),

Eric Perez (chant),

Manuel Peskine (piano)

