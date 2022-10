Michel Jonasz & Jean-Yves D’Angelo Théâtre de Brunoy, 12 mai 2023, Brunoy.

Michel Jonasz & Jean-Yves D’Angelo Vendredi 12 mai 2023, 20h30 Théâtre de Brunoy

Tarifs: de 35 euros à 40 euros

Après le succès de plus de 300 concerts en piano-voix, le chanteur et son génial pianiste ont décidé de reprendre la route avec un nouveau tour de chant.

Théâtre de Brunoy 2 rue Philisbourg 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France

http://www.theatres-yerres.fr

Au programme : des extraits de l’album « La Méouge, le Rhône, la Durance » réalisé ensemble il y a quelques mois, mais aussi des pépites rarement jouées piochées dans le foisonnant catalogue de Michel Jonasz et, bien évidemment, les chansons incontournables qu’on écoute avec toujours autant de bonheur. Jonasz et d’Angelo sont comme les doigts de la main, indissociables ! On ne compte plus les heures sur les routes et dans les salles de spectacle toujours combles. L’alchimie entre le chanteur et son pianiste fétiche ne date pas d’hier. C’est ensemble déjà qu’ils ont créé les plus grands standards du répertoire de l’artiste – de « Joueurs de blues » à « Lucille » en passant par « La boîte de Jazz » pour n’en citer que quelques-uns.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T20:30:00+02:00

2023-05-12T22:00:00+02:00

© Joseph Bagur