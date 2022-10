Tout le monde il est beau, tout le monde il est… Jean Yanne Théâtre de Brunoy Brunoy Catégories d’évènement: Brunoy

Tout le monde il est beau, tout le monde il est… Jean Yanne Théâtre de Brunoy, 14 avril 2023, Brunoy. Tout le monde il est beau, tout le monde il est… Jean Yanne Vendredi 14 avril 2023, 20h30 Théâtre de Brunoy

Tarifs: de 7 euros à 20 euros

Une création musicale à l’occasion du 20e anniversaire de la disparition de Jean Yanne. Théâtre de Brunoy 2 rue Philisbourg 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France

http://www.theatres-yerres.fr Pendant plus de quarante ans, Jean Yanne s’est promené en homme libre dans le paysage radiophonique, télévisuel et cinématographique français. En 2023, le chanteur Éric Perez nous propose un hommage musical avec les chansons écrites par Jean Yanne, l’un de nos comédiens humoristes le plus politiquement incorrect de la fin du XXe siècle. Un témoignage de la liberté de ton des années 70/80… Distribution

Avec

Éric Perez (chant)

et Anne Cadilhac (piano)

2023-04-14T20:30:00+02:00

