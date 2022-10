Pixel Théâtre de Brunoy, 31 mars 2023, Brunoy.

Pixel Vendredi 31 mars 2023, 20h30 Théâtre de Brunoy

Tarifs: de 17 euros à 35 euros

Succès retentissant depuis sa création, Pixel nous plonge dans un univers de poésie et de rêve dans lequel réalité et illusion se troublent.

Théâtre de Brunoy 2 rue Philisbourg 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France

http://www.theatres-yerres.fr

Mourad Merzouki signe une œuvre phare qui puise dans l’énergie du hip-hop et la projection 3D, au carrefour de la danse et de la vidéo interactive. Créé en 2014 et après de multiples tours du monde, Pixel, de Mourad Merzouki, revient sur les routes de France.

Onze danseurs et circassiens sont immergés dans un univers à la gravité mouvante. Des milliers de pixels s’animent, offrant un trompe-l’œil époustouflant, évoluant en temps réel en fonction des mouvements des danseurs. Le subtil équilibre entre réel et virtuel, énergie et poésie, fiction et prouesses techniques crée un ballet futuriste, à la fois ludique et joyeux.

La création musicale d’Armand Amar renforce le lyrisme de la pièce, comme une invitation supplémentaire au voyage. Éblouissement et féerie, c’est l’effet Pixel.

LA PRESSE AIME

« Béat, baba. Plaisir direct, émerveillement sans condition. Quelque chose d’un kidnapping émotionnel sans autre issue que l’abandon. » Le Monde

« Un spectacle merveilleux qui ré-enchante le monde. » France Culture

« Le résultat n’est pas seulement ludique, merveilleux à l’œil nu, il est surtout d’une intelligence qui n’a rien d’artificielle. » Le Progrès



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T20:30:00+02:00

2023-03-31T21:40:00+02:00

© Laurent Philippe