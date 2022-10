Une autre histoire de Manon Théâtre de Brunoy Brunoy Catégories d’évènement: Brunoy

Manon, petit pion qui devient reine et finit mat : un opéra passion, entre amour et argent, adapté au jeune public. Théâtre de Brunoy 2 rue Philisbourg 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France

http://www.theatres-yerres.fr L’opéra Manon retrace le parcours d’une jeune fille en route vers le couvent, qui fuit son destin pour vivre les passions du monde extérieur. Elle rencontre le chevalier Des Grieux, dont elle tombe amoureuse, mais aussi d’autres hommes aux richesses attirantes. C’est l’histoire de choix de vie, de relations à l’autre, de rapport à l’argent, aux risques et aux apparences.

C’est un jeu incessant entre les émotions et la raison. Manon repousse les limites et parie avec le sort. Elle s’efforce de tracer le chemin qu’elle décide, mais à quel prix ?

C’est en suivant cette idée du jeu que la compagnie oriente ce spectacle. Trois chanteurs lyriques et un comédien-acrobate jouent une partie qui leur échappe, chacun voulant imposer sa propre règle dans ce jeu de leur vie. Cet opéra est une magnifique opportunité d’aborder en famille la construction d’une vie de jeune adulte. Distribution

Manon : Marianne Croux / Anaïs Frager / Anaïs Merlin

Des Grieux : Florian Cafiero / Léo Vermot Desroches

Lescaut & Comte Des Grieux : Florian Bisbrouck / Jean-Fernand Setti

Guillot & Brétigny : Maxime Cravenne / N.c Adaptation et direction musicale : Thomas Palmer

Adaptation et mise en scène : Claire Manjarrès

Réorchestration : Gildas Guillon

Scénographie : Laurine Schott

Costumes : Marion Bénagès

Lumières : Christophe Chaupin

Vidéo : Anouar Brissel

