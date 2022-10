Le Système Ribadier Théâtre de Brunoy, 28 janvier 2023, Brunoy.

Tarifs: de 35 euros à 40 euros

Un classique de Feydeau revisité par Ladislas Chollat !

Théâtre de Brunoy 2 rue Philisbourg 91800 Brunoy

http://www.theatres-yerres.fr

Apprenant que son premier mari qu’elle aimait aveuglément l’avait déshonorée par 365 fois en 8 ans de mariage, Angèle, sa veuve, est aujourd’hui sur ses gardes.

Et c’est son nouvel époux, Ribadier qui subit chaque jour sa suspicion et sa rancœur.

Mais Ribadier a un secret : toutes les nuits il a un système infaillible pour sortir discrètement de la maison et échapper à la surveillance de sa femme.

L’arrivée impromptue de Thommereux, ami de la maison revenu d’un long exil à Batavia, vient perturber cette savante organisation. Car Thommereux est secrètement amoureux d’Angèle depuis toujours.

Et pour arriver à ses fins et posséder enfin celle qu’il aime, il est prêt à faire imploser le système Ribadier.

LA PRESSE AIME

« Des comédiens à la hauteur, ils font des étincelles. Une horlogerie aussi précise que délirante faite de quiproquo, de burlesque, de jeux de mots vaseux et magnifiques, de formules drôles et cruelles. » Le Figaroscope

« Interprétation trépidante et folle de Patrick Chesnais, ahurissant de cocasserie. Il retrouve tout son génie d’antan et mérite tous les détours. » Télérama Sortir

« On rit à gorge déployée deux heures durant. » Le Nouvel Obs

Distribution

Avec

Patrick Chesnais,

Nicolas Vaude,

Isabelle Gélinas,

Benoît Tachoires,

Elsa Rozenknop

et Karl Eberhard

Auteur : Georges Feydeau

Metteur en scène : Ladislas Chollat

Assistant à la mise en scène : Éric Supply

Scénographie : Emmanuel Charles

Costumes : Jean-Daniel Vuillermoz

Lumières : Alban Sauvé

Musique : Frédéric Norel



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T20:30:00+01:00

2023-01-28T22:20:00+01:00

© Fabienne Rappeneau