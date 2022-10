Le Violon roi Théâtre de Brunoy, 15 janvier 2023, Brunoy.

Le Violon roi Dimanche 15 janvier 2023, 16h00 Théâtre de Brunoy

Tarifs: de 10 euros à 25 euros

Un voyage musical de Francfort à Londres, autour d’œuvres maîtresses de Mendelssohn et Haydn.

Théâtre de Brunoy 2 rue Philisbourg 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France

http://www.theatres-yerres.fr

Considéré à juste titre comme l’un des monuments du répertoire pour violon, le Concerto n°2, op. 64 de Felix Mendelssohn fut créé en 1845 par son dédicataire, le violoniste Ferdinand David. Mendelssohn ne put entendre son œuvre qu’en 1847 à Leipzig, un mois avant de s’éteindre. La douceur et le lyrisme du thème exposé dès la seconde mesure au violon captive l’auditeur et le plonge immédiatement dans une promenade mélodique à la fois intimiste, rêveuse et fantaisiste. Les dialogues incessants entre le soliste et l’orchestre rendent cette œuvre parfaitement homogène, tant dans l’enchainement des tonalités abordées que sur le plan de l’équilibre instrumental. Les termes de Michel Ciry sont ainsi aisément justifiés : « Il est peu de moments musicaux qui atteignent à ce point de réussite »…

Pierre Fouchenneret, jeune violoniste français menant une carrière internationale déjà bien remplie, nous livrera son interprétation de cette œuvre émouvante avec toute la douceur et la technique requises.

« Une nouvelle symphonie en ré, la douzième et dernière des anglaises… L’auditoire était très satisfait, et moi aussi. Cette soirée m’a rapporté 4000 florins. Une telle chose n’est possible qu’en Angleterre ». Ce sont les mots notés dans son carnet par Joseph Haydn, suite à la création de sa Symphonie n°104, le 4 mai 1795 dans la capitale britannique. Cette œuvre d’un compositeur de 63 ans est parfaitement aboutie ; du grandiose début à l’unisson au final repris fortissimo sur une puissante pédale de tonique, toutes ses pages témoignent d’une pièce unifiée de par ses intervalles et la succession de ses thèmes.

PROGRAMME

Felix Mendelssohnn Concerto pour violon et orchestre n° 2 en mi mineur, Op. 64

Joseph Haydn Symphonie n°104 en ré majeur « Londres »

Distribution

Direction et commentaires : Constantin Rouits

Violon : Pierre Fouchenneret



