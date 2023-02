Le Petit Chaperon rouge Théâtre de Brétigny – scène conventionnée Dedans Dehors, 6 mars 2023, Brétigny-sur-Orge.

Le Petit Chaperon rouge 6 – 8 mars Théâtre de Brétigny – scène conventionnée Dedans Dehors

Réservation obligatoire

Le Petit Chaperon rouge est l’un des premiers contes qu’on lit aux enfants, l’un des plus connus. Un conte au charme si envoûtant que des générations d’enfants ont grandi avec lui. C’est celui-là que nous voulons faire entendre à nouveau. Pour la complexité et l’ambivalence des sujets qu’il traverse, aussi denses et noueux que les arbres centenaires, pour l’épaisseur poétique de l’histoire dont la trace perdure en de longs sillons dans nos imaginaires, pour l’imagerie : la forêt, la tâche rouge, le soleil qui éclate dans les canopées sombres ; pour les personnages, le loup, l’enfant, la mère, la grand-mère, le chasseur, les générations.

Mais nous voulons aussi montrer une nouvelle fois Le Petit Chaperon rouge dans la version, puissante, positive et féministe des Frères Grimm, pour faire voir à quel point cette petite fille qui se promène joyeusement dans la forêt n’est pas imprudente ou naïve mais au contraire vaillante et courageuse, traversant les dangers et retournant le sort. Pour faire entendre ce récit initiatique, qui, par-delà les temps et les générations, magnifie la solidarité féminine et raille les affreux loups méchants. Pour faire redécouvrir ce conte émancipateur, beaucoup plus subversif qu’on ne le pense, qui affirme le droit au mystère, au plaisir, à la liberté et à la peur.

Pour la première fois Das Plateau propose un spectacle pour les jeunes enfants. Un spectacle dont l’intensité visuelle et sonore ouvre des paysages sensibles et inédits, à la fois légendaires et quotidiens, imaginaires et familiers, intrigants et rassérénants. Un spectacle d’aujourd’hui, pour les enfants de maintenant.

La voix du Chaperon résonne « Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n’y est pas », chantons avec lui, dans la forêt, dans les prairies.

Théâtre de Brétigny – scène conventionnée Dedans Dehors Rue Henri Douard 91220 Brétigny-sur-Orge Brétigny-sur-Orge 91220 Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-06T09:00:00+00:00 – 2023-03-08T15:00:00+00:00