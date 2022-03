Théâtre de Boulevard Montaignac-Saint-Hippolyte Montaignac-Saint-Hippolyte Montaignac-Saint-HippolyteMontaignac-Saint-Hippolyte Catégories d’évènement: Corrèze

Montaignac-Saint-Hippolyte Corrèze Foyer Rural Montaignac-Saint-Hippolyte Corrèze Montaignac-Saint-Hippolyte 1 pièce d’ados : « Beauté Préhistorique »

2 pièces d’adultes : « l’Escampette » et « la Ferme des Lebellec » À 20h30 au foyer rural de Montaignac-Saint-Hippolyte.

10€/adulte et 5€/enfant. Renseignements au 06 09 85 55 02 ou 06 09 88 35 96. Foyer Rural Montaignac-Saint-Hippolyte Montaignac-Saint-Hippolyte

