Théâtre de boulevard « La Diva du sofa » Dracy-le-Fort Dracy-le-Fort Dracy-le-Fort Catégories d’évènement: Dracy-le-Fort

Saône-et-Loire

Théâtre de boulevard « La Diva du sofa » Dracy-le-Fort, 15 janvier 2023, Dracy-le-Fort Dracy-le-Fort. Théâtre de boulevard « La Diva du sofa » Rue de Givry Salle polyvalente A.Jarrot Dracy-le-Fort Saône-et-Loire Salle polyvalente A.Jarrot Rue de Givry

2023-01-15 – 2023-01-15

Salle polyvalente A.Jarrot Rue de Givry

Dracy-le-Fort

Saône-et-Loire Dracy-le-Fort Pièce de théâtre comique en 3 actes d’Angélique Sutty jouée par la Compagnie à Contretemps.

Synopsis: La grande Manuella est une ancienne gloire de la chanson française. Après 15 ans d’absence, c’est son grand retour sur scène avec comme objectif d’enflammer et de renouer avec le succès. C’est sans compter avec le monde impitoyable de show-business… gilbertbobillot@gmail.com +33 3 85 44 56 20 Salle polyvalente A.Jarrot Rue de Givry Dracy-le-Fort

dernière mise à jour : 2022-12-19 par

Détails Catégories d’évènement: Dracy-le-Fort, Saône-et-Loire Autres Lieu Dracy-le-Fort Adresse Dracy-le-Fort Saône-et-Loire Salle polyvalente A.Jarrot Rue de Givry Ville Dracy-le-Fort Dracy-le-Fort lieuville Salle polyvalente A.Jarrot Rue de Givry Dracy-le-Fort Departement Saône-et-Loire

Théâtre de boulevard « La Diva du sofa » Dracy-le-Fort 2023-01-15 was last modified: by Théâtre de boulevard « La Diva du sofa » Dracy-le-Fort Dracy-le-Fort 15 janvier 2023 Dracy-le-Fort Dracy-le-Fort Saône-et-Loire Rue de Givry Salle polyvalente A.Jarrot Dracy-le-Fort Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Dracy-le-Fort Dracy-le-Fort Saône-et-Loire