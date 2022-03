Théâtre “de borderie en fabrique, mémoire ouvrière” Cerizay Cerizay Catégories d’évènement: Cerizay

Théâtre "de borderie en fabrique, mémoire ouvrière"
Salle de la Griotte Allée du Midi
Cerizay
2022-04-23
EUR 8

Dix-sept acteurs des Nouveaux tréteaux melletois, vous feront vivre l'histoire ouvrière singulière, avec humour et gravité, dans un profond respect des paroles reçues. Les témoignages recueillis dans le livre « Paroles ouvrières, des usines à la campagne » deviennent alors vivants. D'Heuliez à Fleury Michon, de Patrick à Gautier, des Carrières aux usines de confections, les ouvrières et ouvriers racontent leur histoire.

