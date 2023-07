Les 120 ans et les 120 temps des établissements de santé de la colline de Bligny. Théâtre de Bligny Briis-sous-Forges Catégories d’Évènement: Briis-sous-Forges

Les 120 ans et les 120 temps des établissements de santé de la colline de Bligny.

Tout est en place et tout à changé ! Le passé du centre Hospitalier de Bligny n'est pas un vestige obsolette. Ce riche et dense passé et le précurseur et le ferment du Centre Hospitalier de Bligny d'aujourd'hui. Quelle aventure ! Revivez le passé en regardant le présent, et comprenez le présent à l'aune d'un passé glorieux. Tout est là, e tout est différent ! Cette ballade dans et autour du Centre Hospitalier de Bligny met le présent en perspective avec son passé. On se rend compte alors que c'est la même histoire qui se poursuit, cent vingt ans après sont démarage…

Théâtre de Bligny
Centre hospitalier de Bligny 91640 Briis-sous-Forges

Le théâtre de Bligny a été construit au sein des sanatoriums de Bligny afin « d'éduquer et divertir les pensionnaire des sanatoriums », point d'orgue d'un projet « artistico-pédagogique » engagé en 1903. Le théâtre de Bligny (architecte : A. Colin) est inauguré de mardi 19 septembre 1934.

Le docteur Urbain Guinard, qui deviendra médecin-directeur dès la fin 1939, apprécie beaucoup les chansonniers de cabaret ; dans sa jeunesse, il avait rêvé de devenir l’un d’eux. À partir de 1942, à son initiative, le théâtre se transforme régulièrement en « Cabaret de la Longue Chaise ». Depuis la guerre, des artistes viennent régulièrement « essayer » leurs nouveaux spectacles sur le public de Bligny. En dehors des pièces de théâtre et du cabaret, il sert pour les fêtes patronales de la saint Louis, pour la sainte Catherine, la réception des généreux donateurs des sanatoriums avec la complicité des vedettes, et pour quelques fêtes de la saint Nicolas. C’est aussi un cinéma depuis son ouverture. À Bligny eurent lieu plusieurs premières de cinéma des auteurs Noël-Noël et Pierre Cardinal ainsi que la première mondiale de la version française du Pont de la Rivière Kwaï en décembre 1957, la veille de la première « officielle » au Grand Rex de Paris. En 1967 le théâtre ferme. Il survivra quelques temps comme cinéma épisodique, mais en 1971 la lumière s’éteint définitivement. Il servira de débarras pendant trente ans et le Pleyel 1928 grand-concert du théâtre survivra aux chocs thermiques saisonniers enseveli sous une montagne de matelas. Restauré en 2002 par la maison Labrousse avec l’aide de Pleyel, ce piano est aujourd’hui le trésor de Bligny. Il n’en existe que 4 exemplaires au monde, avec sa mécanique dite « à nez » et ses pieds ronds. L’hôpital a fait construire une petite extension au théâtre en 2010 (avec le soutien du Crédit Agricole d’Île de France)afin de le préserver sur le long terme et faciliter son utilisation dans des conditions sécurisées. En 2018, il est inscrit au registre du Patrimoine d’intérêt Régional de la Région Île-de-France Tout savoir sur le Théâtre de Bligny aujourd’hui : www.theâtre-de-bligny.fr En voiture ou en bus (du lundi au samedi, par la gare autoroutière de Briis-sous-Forges : Bus 9103 depuis les gares de Massy-Palaiseau et Orsay. Tous les horaires : www.savac.fr) Guide et plan a télécharger depuis le site Internet du théâtre : www.theatre-de-bligny.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00
2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

