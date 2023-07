Les gens de Bligny (IV) vus par Patrick Bard, photographe et poète aussi. Théâtre de Bligny Briis-sous-Forges, 16 septembre 2023, Briis-sous-Forges.

Les gens de Bligny (IV) vus par Patrick Bard, photographe et poète aussi. 16 et 17 septembre Théâtre de Bligny

Patrick Bard, est écrivain, photographe, et poète aussi (peut-être surtout)

En résidence sur la colline de Bligny en 2021 avec le soutien de la région Île-de-France, explore le parc centenaire du Centre Hospitalier de Bligny et les archives historiques des anciens sanatoriums de Bligny, il a choisi de creer cette exposition atypique.

Il compare et rapproche-là les images anciennes et celles qu’il réalise, les confronte, composant ainsi des assemblages originaux qu’il présente pour son deuxième accrochage dans « La Vallée » de la colline de Bligny, à deux pas du théâtre.

Les discrets panneaux de l’exposition s’harmonisent avec le panorama végétal et font revivre les témoins d’autrefois.

Ses réalisations photographiques inédites, imprimées sur supports transparents enserrés dans des supports de fer brut, invitent le visiteur à rassembler dans le même champ de vision le temps passé, le présent sublimé par le photographe, et la réalité végétale reposante et variée.

Cette exposition intitulée « Les gens de Bligny IV » nous entraîne dans une déambulation surprenante dans le lieu dit « La Vallée », au sein d’un parc de 87 hectares peu visité, celui du Centre Hospitalier de Bligny dans l’Essonne rurale.

L’entrée est libre, le voyage commence et se termine devant le Théâtre de Bligny : la mythique salle de spectacle du Centre Hospitalier de Bligny.

Bon voyage dans le temps et l’espace, à la rencontre d’une époque révolue, et de ses témoins, en résonnance avec nous même et notre monde d’aujourd’hui…

Théâtre de Bligny Centre hospitalier de Bligny 91640 Briis-sous-Forges Briis-sous-Forges 91640 Essonne Île-de-France http://www.theatre-de-bligny.fr Le théâtre de Bligny a été construit au sein des sanatoriums de Bligny afin « d’éduquer et divertir les pensionnaire des sanatoriums », point d’orgue d’un projet « artistico-pédagogique » engagé en 1903.

Le théâtre de Bligny (architecte : A. Colin) est inauguré de mardi 19 septembre 1934.

Le docteur Urbain Guinard, qui deviendra médecin-directeur dès la fin 1939, apprécie beaucoup les chansonniers de cabaret ; dans sa jeunesse, il avait rêvé de devenir l’un d’eux.

À partir de 1942, à son initiative, le théâtre se transforme régulièrement en « Cabaret de la Longue Chaise ».

Depuis la guerre, des artistes viennent régulièrement « essayer » leurs nouveaux spectacles sur le public de Bligny.

En dehors des pièces de théâtre et du cabaret, il sert pour les fêtes patronales de la saint Louis, pour la sainte Catherine, la réception des généreux donateurs des sanatoriums avec la complicité des vedettes, et pour quelques fêtes de la saint Nicolas.

C’est aussi un cinéma depuis son ouverture. À Bligny eurent lieu plusieurs premières de cinéma des auteurs Noël-Noël et Pierre Cardinal ainsi que la première mondiale de la version française du Pont de la Rivière Kwaï en décembre 1957, la veille de la première « officielle » au Grand Rex de Paris.

En 1967 le théâtre ferme.

Il survivra quelques temps comme cinéma épisodique, mais en 1971 la lumière s’éteint définitivement. Il servira de débarras pendant trente ans et le Pleyel 1928 grand-concert du théâtre survivra aux chocs thermiques saisonniers enseveli sous une montagne de matelas.

Restauré en 2002 par la maison Labrousse avec l’aide de Pleyel, ce piano est aujourd’hui le trésor de Bligny. Il n’en existe que 4 exemplaires au monde, avec sa mécanique dite « à nez » et ses pieds ronds. L’hôpital a fait construire une petite extension au théâtre en 2010 (avec le soutien du Crédit Agricole d’Île de France)afin de le préserver sur le long terme et faciliter son utilisation dans des conditions sécurisées. En 2018, il est inscrit au registre du Patrimoine d’intérêt Régional de la Région Île-de-France

Tout savoir sur le Théâtre de Bligny aujourd’hui : www.theâtre-de-bligny.fr En voiture ou en bus (du lundi au samedi, par la gare autoroutière de Briis-sous-Forges : Bus 9103 depuis les gares de Massy-Palaiseau et Orsay. Tous les horaires : www.savac.fr) Guide et plan a télécharger depuis le site Internet du théâtre : www.theatre-de-bligny.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

CTC – 2023