Déraisonnable Theatre de Belleville Paris, 5 décembre 2023

Déraisonnable 5 – 21 décembre Theatre de Belleville Gratuité pour les professionnels, public payant

Après La Magie lente, Denis Lachaud brise les tabous de la bipolarité avec une étonnante et jubilatoire lucidité.

Un soir, alors qu’elle joue Marie Tudor, Florence disparait. La police la retrouve au bout de 48 heures : elle est devenue Marie Tudor dans les rues de Paris.

Commence alors un long parcours pour cette comédienne qui ne met plus de frontières entre le JE et le JEU.

Elle incarne avec espièglerie, les personnages qui ont joué un rôle important dans sa vie, figures de théâtre mais aussi parents et psychiatres.

Chemin faisant, elle s’incarne aussi elle-même dans un périple étourdissant. Car quand on souffre d’un trouble bipolaire, être un double de soi-même sur la scène du théâtre, c’est assez vertigineux.

Theatre de Belleville 16 Passage Piver, 75011 PARIS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T19:15:00+01:00 – 2023-12-05T20:15:00+01:00

2023-12-21T19:15:00+01:00 – 2023-12-21T20:15:00+01:00

Théâtre de Belleville