Conférence sur le patrimoine artisanal, industriel et commercial Samedi 16 septembre, 18h00 Théâtre de Bécherel

Conférence illustrée sur le fonctionnement de la ville au début du XXe avec ses places, ses halles, ses marchés divers, ses tisserands, ses industries, ses hôtels.

Exposition d’anciens outils des artisans en partenariat avec le musée de l’Outil et des métiers de Tinténiac.

Théâtre de Bécherel 7 chemin de la Roncette, 35190, Bécherel Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.theatre-becherel.fr/ « Le théâtre de Bécherel a été construit dans les années 1930 par les habitants de Bécherel. Depuis 2018, il se réinvente par et pour son territoire. Il accueille à la fois un café associatif, un lieu de spectacles et de résidence et un ciné-club.

À chaque saison, une nouvelle programmation s’invente dans et hors-les-murs. Le théâtre est piloté par l’association L’École Parallèle Imaginaire et par une trentaine de complices ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

