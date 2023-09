Visite du Théâtre de Beaune Théâtre de Beaune Beaune, 16 septembre 2023, Beaune.

Visite du Théâtre de Beaune 16 et 17 septembre Théâtre de Beaune Entrée libre

De 1862 à nos jours, venez découvrir la grande histoire du Théâtre de Beaune et ses petites anecdotes. Nous traverserons les coulisses de la scène, les loges des artistes : une véritable occasion de vous révéler l’envers du décor !

Théâtre de Beaune 64 rue de Lorraine, 21200 Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 24 56 86 http://www.beaune.fr Depuis cent cinquante ans, le Théâtre municipal appartient à la physionomie de la rue de Lorraine et à la mémoire des Beaunois.

Sa construction sur le bastion Saint-Nicolas, en remplacement d’une précédente salle de divertissement, l‘inscrit dans le fil d’une histoire du théâtre et plus largement du spectacle à Beaune, qui remonte au Moyen Âge.

La construction du Théâtre municipal de Beaune résulte de la volonté de la puissance publique.

L’édifice majestueux, bien dans le goût du Second Empire, traduit la prospérité de la ville et l’ordre social de l’époque.

En témoin de son temps, le Théâtre municipal a tissé sa propre histoire, connu une période de relatif effacement pour redevenir le lieu incontournable d’une programmation culturelle ouverte au plus grand nombre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Théâtre de Beaune