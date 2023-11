Festivités de Noël Théâtre de Bailly Bailly Catégories d’Évènement: Bailly

Yvelines Festivités de Noël Théâtre de Bailly Bailly, 2 décembre 2023, Bailly. Festivités de Noël 2 et 3 décembre Théâtre de Bailly entrée libre Bailly fête Noël

2 événements phares en décembre

Le marché de Noël le 2 et 3 décembre

Le lancement des illuminations le 9 décembre Théâtre de Bailly 47 ter grande rue Bailly 78870 Bailly 78870 yvelines Ile de france [{« type »: « link », « value »: « http://www.mairie-bailly.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:30:00+01:00 – 2023-12-02T18:30:00+01:00

Noël tours en caléche

