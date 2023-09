Zébrures Théâtre de Bailly Bailly, 7 octobre 2023, Bailly.

Zébrures Samedi 7 octobre, 20h30 Théâtre de Bailly inscription : culture@mairie-bailly.fr

« Zèbres », « HPI », « Surdoués », « Précoces », tous ces termes recouvrent une réalité mal

connue et bien souvent erronée. À travers ce spectacle, écrit à partir de divers témoignages, il

s’agit de livrer une vision sensible et « de l’intérieur », en croisant les destins de divers

personnages.

Il y a Laetitia, qui veut comprendre pourquoi elle se sent si mal alors que tout va bien dans sa vie,

Morgane, l’adolescente prisonnière de sa propre tourmente, et puis Charlotte, qui se découvre

avec incrédulité à travers sa fille. Romain, lui, se tient tant bien que mal en équilibre, grâce au

soutien indulgent de sa femme. Chacun se cherche, se révèle… et s’adapte.

Par un regard tendre et amusé, Zébrures essaie de casser les clichés et l’incompréhension sur

une caractéristique qui touche 2,3% de la population.

Pièce à partir de 10 ans

Tarif : 15€ adultes

scolaire : 10€

gratuit – de 12 ans

Paiement par chéque et espèces

Théâtre de Bailly 47 ter grande rue Bailly 78870 Bailly 78870 yvelines Ile de france

