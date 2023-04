Les anciennes maîtresses Théâtre de Bailly Bailly Catégories d’Évènement: Bailly

Les anciennes maîtresses Théâtre de Bailly, 15 avril 2023, Bailly. Les anciennes maîtresses 15 et 16 avril Théâtre de Bailly entrée au chapeau Lionel a prévu d’inviter ses anciennes maîtresses pendant un week-end où sa femme Monique est en déplacement professionnel. Quand celle-ci surprend sa conversation avec un ami, Lionel prétend qu’il voulait parler de ses anciennes maîtresses… d’école ! Théâtre de Bailly 47 ter grande rue Bailly 78870 Bailly 78870 yvelines Ile de france Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T20:30:00+02:00 – 2023-04-15T22:00:00+02:00

2023-04-16T17:00:00+02:00 – 2023-04-16T19:00:00+02:00 pièce de théâtre théâtre amateur

