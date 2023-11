Charcoal – représentations Théâtre d’Auxerre Auxerre, 14 décembre 2023, Auxerre.

La pièce se lit alors comme une danse archaïque ou une odyssée contemporaine. Nomade, chamane, architecte, cafu, animale, femme oiseau… L’interprète chemine, dompte, dessine, s’inscrit, se fond, gravit des paysages sans cesse renouvelés. Montagne, tanière, muraille, cairn, éboulis… La matière, inerte, devient vivante et se laisse sculpter par la danse. Les métamorphoses du corps succèdent aux mues de l’espace : minéral et animal, sombre et lumineux, visible et invisible, sonore et silencieux. Au plus proche des spectateurs, le jeu des contrastes se déploie ici tout en délicatesse. Charcoal joue avec les espaces, les formes, les images, les couleurs, les échelles de grandeur, les cadres, les adresses, les profondeurs de champ. Une attention particulière est portée au son et sa spatialisation : voix chuchotée et chantée, jeu d’amplification, sons réels et enregistrés.

