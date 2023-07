Visite guidée du Théâtre d’Arras animée par l’Office du Tourisme d’Arras Théâtre d’Arras Arras, 16 septembre 2023, Arras.

Visite guidée du Théâtre d’Arras animée par l’Office du Tourisme d’Arras 16 et 17 septembre Théâtre d’Arras Entrée libre dans la limite des places disponibles

Visite guidée animée par l’Office du Tourisme d’Arras lors des Journées Européennes du patrimoine 2022.

Le Tandem Scène nationale ouvre les portes de l’un des joyaux de la Ville d’Arras au public : son Théâtre ! Bâtiment inauguré en 1785 et rénové en 2007, il abrite une salle à « l’italienne » du XVIIIème siècle complétée au XIXème siècle, par la salle des concerts.

N’hésitez pas à venir découvrir les salles de spectacles, l’envers du décor, les coulisses, les nombreux secrets et anecdotes du lieu.

Le samedi de 14h30 à 16h30 (avec un départ toutes les 30 min), et le dimanche à 10h30 et à 11h30 puis de 14h30 à 17h (avec un départ toutes les 30 min)

Entrée libre dans la limite de 25 places par créneau de visites.

Infos : 0321512695

www.tandem-arrasdouai.eu

www.arraspaysdartois.com

Théâtre d'Arras 7 place du Théâtre – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

© TANDEM Scène nationale