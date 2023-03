Arca Ostinata Théâtre d’Arles Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Arca Ostinata Théâtre d’Arles, 29 mars 2023, Arles . Arca Ostinata EUR 34 Boulevard Georges Clémenceau Théâtre d’Arles Arles Bouches-du-Rhône Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau

2023-03-29 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-29 21:05:00 21:05:00

Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau

Arles

Bouches-du-Rhône . EUR 4 Arca ostinata est un opéra miniature pour un seul musicien traversé de mirages successifs, de visions furtives aux accents irréels. Un théorbe qui se rêve édifice ; une cathédrale de bois qui s’érige progressivement autour de son interprète pour mieux l’étreindre. Sous des airs de retable, l’architecture évoque les entrailles d’un immense instrument dans lequel nous embarquons pour un voyage semi-éveillé, là où les chronologies se distordent, les géographies se réinventent et engendrent de nouvelles constellations à explorer. Une trajectoire qui s’enracine dans le premier Baroque et qui, à travers les infinies mutations du théorbe, propose une vision transversale et intime de l’histoire de la musique. Nino Laisné crée un opéra singulier dont le personnage principal est un instrument : le théorbe Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Arles Bouches-du-Rhône Théâtre d'Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Tarif EUR Lieu Ville Théâtre d'Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles /

Arca Ostinata Théâtre d’Arles 2023-03-29 was last modified: by Arca Ostinata Théâtre d’Arles Arles 29 mars 2023 34 Boulevard Georges Clémenceau Théâtre d'Arles Arles Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Théâtre d'Arles Arles

Arles Bouches-du-Rhône