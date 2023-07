Les Géométries du dialogue Théâtre d’Arles Arles, 12 avril 2024, Arles.

Les Géométries du dialogue Vendredi 12 avril 2024, 19h00 Théâtre d’Arles de 4 à 11€

Attention OVNI poétique. Deux cubes et une infinité d’ardoises pour révéler les paysages intérieurs des personnages. Nikki est une petite fille sans visage. Une boite noire, support à toutes les rêveries. Née du flou, elle est délicate, sensible, timide et aime dessiner. Elle pourrait être un phasme, une éponge, une fenêtre, elle se fond, s’efface. Elle observe sa mère se maquiller et faire émerger du néant un visage immuable. Au fil d’épisodes parfois cocasses, parfois dramatiques, Nikki va à son tour « s’inventer » son visage. Craies et couleurs dessinent avec délicatesse les contours d’une vie, d’une génération de mères et de filles.

Théâtre d’Arles 34, boulevard Georges Clemenceau, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 52 51 51 http://www.theatre-arles.com [{« type »: « link », « value »: « https://theatre-arles.notre-billetterie.com/formulaire?dial=sommaire »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-12T19:00:00+02:00 – 2024-04-12T20:00:00+02:00

