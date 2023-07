Le poids des médailles + Abdomen Théâtre d’Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Le poids des médailles + Abdomen Théâtre d’Arles Arles, 6 avril 2024, Arles. Le poids des médailles + Abdomen Samedi 6 avril 2024, 20h00 Théâtre d’Arles de 4 à 15€ Gymnastique, théâtre, danse, Clémentine Maubon et Bastien Lefèvre ont traversés différents univers artistiques avant de créer la compagnie La Grive. Avec Le poids des médailles les chorégraphes nous interpellent. Combien pèse une récompense ? La réussite est-elle une charge ? La question se pose face à cette athlète qui traverse la scène au ralenti, portant ses médailles comme une traîne d’or et de plomb… Atteindre le podium devient pour elle le moment du dévoilement, quand les états de corps produisent d’autres histoires, d’autres images. Depuis ABDOMEN, leur première création, les artistes questionnent le corps dans ses grandes profondeurs. Les abdominaux comme moteur, comme parti pris pour parler du ventre, de ce qu’il y a dedans, de ce qui en nait, de ce qu’on y cache ! Théâtre d’Arles 34, boulevard Georges Clemenceau, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 52 51 51 http://www.theatre-arles.com [{« type »: « link », « value »: « https://theatre-arles.notre-billetterie.com/formulaire?dial=sommaire »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490525151 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

