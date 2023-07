Le Petit chaperon rouge Théâtre d’Arles Arles, 22 mars 2024, Arles.

Le Petit chaperon rouge Vendredi 22 mars 2024, 19h00 Théâtre d’Arles de 4 à 11€

Das Plateau propose une redécouverte de ce conte initiatique et fondateur à travers un album d’images comme transposé sur scène. Une expérience immersive et sonore où se dédoublent et se multiplient, miroirs, personnages et paysages. Écoutez en famille cette version puissante et positive des Frères Grimm dans laquelle cette petite fille qui se promène joyeusement dans la forêt n’est pas imprudente ou naïve mais vaillante et courageuse. Ce récit magnifie la solidarité féminine et raille les affreux loups méchants. Ce spectacle ouvre des paysages, à la fois légendaires et quotidiens, imaginaires et familiers. Un conte émancipateur, beaucoup plus subversif qu’on ne le pense, qui affirme le droit au mystère, au plaisir, à la liberté et à la peur.

Théâtre d’Arles 34, boulevard Georges Clemenceau, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 52 51 51 http://www.theatre-arles.com [{« type »: « link », « value »: « https://theatre-arles.notre-billetterie.com/formulaire?dial=sommaire »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-22T19:00:00+01:00 – 2024-03-22T20:00:00+01:00

2024-03-22T19:00:00+01:00 – 2024-03-22T20:00:00+01:00

spectacle théâtre

Simon Gosselin