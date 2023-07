Vingt-quatre mètres cubes de silence Théâtre d’Arles Arles, 12 mars 2024, Arles.

Emmanuelle Devos, incarne une magnifique nouvelle de Geneviève Serreau. Au matin d’une séparation, une femme, seule, assise sur un tabouret de bar, nous raconte son histoire, sa douleur : la séparation d’avec l’être aimé. Dans son 12m2, une femme en robe claire et aux yeux secs, lutte contre Vingt-quatre mètres cubes de silence pour continuer à vivre, sans l’autre. Comment dépasser les rituels du quotidien, ces petits riens qui font couple ? L’actrice décrit sa reprise en main dans cet espace de vie d’un vide absolu où le plus dérisoire des gestes est harassant. Dans ce monologue bref et intense les mots de l’autrice et la voix de la comédienne sont d’une incroyable justesse.

