Oiseau Théâtre d’Arles Arles, 16 février 2024, Arles.

Oiseau Vendredi 16 février 2024, 19h00 Théâtre d’Arles de4 à 11€

Autrice contemporaine, Anna Nozière « cherche à écrire ce qui ne se dit pas, là où il n’y a plus de mot ». OISEAU sa dernière création, pensée en diptyque avec ESPRITS est un spectacle qui évoque le deuil de façon insolente et drôle. Mustafa perd son papa. Dans sa classe, Paméla a elle aussi perdu quelqu’un : son chien. Forts de ce point commun ils deviennent inséparables. Quand ils rencontrent la petite Françou, une gamine de CP qui sait comment on va de l’autre côté, l’espoir de revoir père et chien les gagne. Le mouvement de communication lancé avec les défunts va entrainer toute l’école et affoler les adultes !

Théâtre d'Arles 34, boulevard Georges Clemenceau, 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-16T19:00:00+01:00 – 2024-02-16T20:00:00+01:00

théâtre jeune public

Isol Buffy