Atelier autour du spectacle « Le rêve et la plainte » Atelier théâtre autour du spectacle « Le rêve et la plainte », animé par Nabila Mekkid et Raouf Raïs Samedi 3 février, 10h00, 14h00 Théâtre d’Arles 30€ plein / 15€ réduit

Atelier théâtre autour du spectacle Le rêve et la plainte

Animé par Nabila Mekkid et Raouf Raïs

Samedi 3 février de 10h à 13h et de 14h à 17h

Nabila Mekkid et Raouf Raïs proposent un atelier théâtre autour des vanités (représentation allégorique de la fragilité de la vie humaine et de la fatuité de ce à quoi l’être humain s’attache durant celle-ci). Cette journée d’atelier à quatre mains s’articulera autour de leur expérience de comédien(ne), mu-sicien(ne), auteur(ice) et metteur(se) en scène, et des thématiques du spec-tacle : la vacuité du langage ; la science fiction, nos rêves les plus fous, nos profonds sentiments d’impuissance. De manière ludique et sensible, il s’agira avant tout de faire humblement théâtre de tout cela, avec pour seuls outils, la scène, le corps, la voix et l’envie de passer un bon moment.

Théâtre d'Arles 34, boulevard Georges Clemenceau, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 52 51 51 http://www.theatre-arles.com

théâtre stage

Charlotte fabre