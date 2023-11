Garderie au théâtre d’Arles pendant le spectacle Théâtre d’Arles Arles, 2 février 2024, Arles.

Garderie au théâtre d’Arles pendant le spectacle Vendredi 2 février 2024, 19h30 Théâtre d’Arles 5€

Assistez au spectacle, on s’occupe de vos enfants !

Le théâtre d’Arles propose un service d’atelier-garderie pour les enfants de 6 à 10 ans autour du spectacle Le rêve et la plainte. Ils seront encadrés par Sara Guti, médiatrice culturelle, qui leur proposera un atelier récréatif pendant la représentation.

Théâtre d’Arles 34, boulevard Georges Clemenceau, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 52 51 51 http://www.theatre-arles.com [{« type »: « link », « value »: « http://theatre-arles.com »}, {« type »: « email », « value »: « info@theatre-arles.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490525151 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T19:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

garderie theatre

Théâtre d’Arles