Focus Marie Vauzelle Théâtre d’Arles Arles, 12 janvier 2024, Arles.

Focus Marie Vauzelle 12 et 13 janvier 2024 Théâtre d’Arles de 4 à 15€

Acte 1 avec Maelström où éclate le cri de Véra. Cette adolescente née sourde a grandi au rythme des séances chez l’orthophoniste. Aujourd’hui, elle parle. Cette jeune fille pleine d’amour, de colère et de révolte vient d’être éconduite parce qu’on ne sort pas avec une « handicapée ». Au coin d’une rue, au cœur de la grande ville indifférente, elle laisse éclater sa tristesse, sa solitude et son désir de vivre.

Maelström

VENDREDI 12 JANVIER à 20h

Bord de scène à l’issue de la représentation

Acte 2 avec la lecture de Loin le ciel. La metteuse en scène, auteure et dramaturge, dévoilera son dernier texte : « Il y a une femme, un homme, et un enfant. Il y a un monde en flamme. Il y a un corps malade. Il y a leurs mémoires emmêlées ». Différents points de vue, différentes temporalités, pour questionner avec acuité les phases du deuil et les rapports de transmission.

Lecture de Loin le ciel

SAMEDI 13 JANVIER à 18h

Théâtre d’Arles 34, boulevard Georges Clemenceau, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 52 51 51 http://www.theatre-arles.com [{« type »: « link », « value »: « https://theatre-arles.notre-billetterie.com/formulaire?dial=sommaire »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490525151 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-12T20:00:00+01:00 – 2024-01-12T21:30:00+01:00

2024-01-13T18:00:00+01:00 – 2024-01-13T19:30:00+01:00

Romain Debouchaud