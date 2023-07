Carmen. Théâtre d’Arles Arles, 29 novembre 2023, Arles.

Carmen. Mercredi 29 novembre, 20h00 Théâtre d’Arles de 4 à 25€

« Libre elle est née, et libre elle mourra ». Suite au succès remporté par Phèdre !, un seul en scène jubilatoire, François Gremaud s’est souvent entendu demander s’il comptait appliquer le même principe à d’autres pièces du répertoire. Après avoir réinventé un tube du théâtre (Phèdre ! ) et un ballet (Giselle…) place à l’Opéra ! Autant de « déclarations d’amour » écrites sur mesure pour leurs formidables interprètes. Rosemary Standley, la chanteuse de Moriarty et Birds on the wire est accompagnée sur scène par cinq musiciennes. Elle prend seule en charge l’évocation de cette pièce qui a en commun avec les deux autres, outre de porter un prénom féminin et de voir son héroïne mourir sur scène, d’être considérée comme l’un des chefs-d’œuvre de son genre.

Conception et mise en scène François Gremaud

Avec Rosemary Standley

et cinq musiciennes : Laurène Dif (accordéon), Célia Perrard (harpe),

Irene Poma (flûte), Anastasiia Lindeberg (violon), Sara Zazo Romero (saxophone)

Théâtre d'Arles 34, boulevard Georges Clemenceau, 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dorothée Thébert Filliger