Palmyre, les bourreaux Théâtre d’Arles Arles, 25 novembre 2023, Arles.

Palmyre, les bourreaux Samedi 25 novembre, 20h00 Théâtre d’Arles de 4 à 25€

Dernier volet d’une trilogie basée sur les témoignages d’anciens prisonniers du régime syrien, Palmyre, les bourreaux interroge les notions de pardon et de justice à travers des récits portés par des survivants et des comédiens professionnels. Fadwa est placée à l’isolement sous le bureau de son propre frère. Celui-ci, devenu haut-gradé des renseignements, fait condamner à tort et à perpétuité, un étudiant turc. Samar, une actrice qui a retrouvé la liberté, réaffirme sur scène son engagement révolutionnaire alors qu’elle avait renoncé à jouer. Le comédien Jamal ouvre chaque histoire sur une autre à la manière d’un conteur des mille et une nuits. Ensemble, ils interrogent les rapports des survivants avec leurs tortionnaires. Comment ces derniers en arrivent-ils à de telles violences ? Peuvent-ils être considérés, à leur tour, comme des victimes ?

Spectacle en arabe syrien surtitré en français

Bord de scène à l’issue de la représentation

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T21:30:00+01:00

