dSimon Théâtre d’Arles Arles, 9 novembre 2023, Arles.

dSimon 9 et 10 novembre Théâtre d’Arles de 4 à 15€

AI is reading you. « Être un être humain connecté en permanence », voici le fil rouge de la réflexion de la programmatrice informatique Tammara Leites. Elle contacte Simon Senn en lui proposant de concevoir une intelligence artificielle capable d’écrire des textes. Il accepte. Mail, sms, carnets de notes, synopsis de projets… L’artiste lui transmet 15 ans de données textuelles. La machine absorbe la data set. Des dizaines de clics plus tard, paraît dSimon, le double numérique de l’artiste. En « ethnologue du virtuel », Simon Senn dialogue avec son alter égo digital, étrange miroir fait de données et de pixels. Cette exploration des nouvelles technologies, pensée avant l’ère ChatGPT, soulève des idées complexes, absurdes et philosophiques.

Théâtre d’Arles 34, boulevard Georges Clemenceau, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 52 51 51 http://www.theatre-arles.com [{« type »: « link », « value »: « https://theatre-arles.notre-billetterie.com/formulaire?dial=sommaire »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490525151 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T20:00:00+01:00 – 2023-11-09T21:30:00+01:00

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-10T21:30:00+01:00

spectacle théâtre

Mathilda Olmi