Pister les créatures fabuleuses Théâtre d’Arles Arles, 17 octobre 2023, Arles.

« Le fabuleux est partout dans le réel. Il s’agit simplement de l’observer. » Pauline Ringeade met en scène une conférence de Baptiste Morizot. À la fois philosophe et pisteur, il adresse ce texte aux enfants et à leur entourage. « Ce projet est de continuer la trace. Suivre la piste. Voir où elle nous emmène. » Sur scène, une comédienne fait apparaître l’invisible. Observons les empreintes laissées par les animaux. Écoutons lynx, loups et nanoulaks. Partons en forêt, en montagne avec la comédienne qui nous donne à entendre un véritable paysage sonore. Nous déchiffrerons les pas d’animaux bien réels pour savourer ensemble les fantastiques récits qu’ils nous offrent.

2023-10-17T19:00:00+02:00 – 2023-10-17T20:00:00+02:00

