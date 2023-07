Présentation de la saison 2023-2024 du Théâtre d’Arles Théâtre d’Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Présentation de la saison 2023-2024 du Théâtre d'Arles
Mardi 12 septembre, 19h30
Théâtre d'Arles
Gratuit sur réservation
Présentation de la saison 23_24 du Théâtre d'Arles

mardi 12 septembre à 19h30.

Elle sera suivie du concert du groupe arlésien Copperpot et d’un apéritif convivial sur la terrasse rénovée.

Gratuit sur réservation au 04 90 52 51 51/

Gratuit sur réservation au 04 90 52 51 51/
info@theatre-arles.com / ou sur la billetterie en ligne
Théâtre d'Arles
34, boulevard Georges Clemenceau, 13200 Arles

