Mazùt Théâtre d’Arles, 21 janvier 2023, Arles.

de 4€ à 25€

Surréaliste et mythologique, Mazùt tente un retour aux sources en explorant le déséquilibre et la métamorphose. handicap moteur mi

Théâtre d’Arles 34 boulevard Georges Clemenceau 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 52 51 51 http://www.theatre-arles.com

Cirque-théâtre-musique

En partenariat avec la Biennale des arts du Cirque

Après les mémorables « Bestias », « Là » et « Falaise », la compagnie Baro d’evel reprend une pièce créée en 2012 et la confie à un nouveau duo. Deux êtres partent à la recherche de leur animal intérieur parce que l’humanité les dépasse, parce qu’ils ont perdu leur instinct , parce que le monde va trop vite.

Il y a trop de mots, trop de paroles. Surréaliste et mythologique, romantique et clownesque, âpre et tendu, Mazùt tente un retour aux sources en explorant le déséquilibre et la métamorphose. De cette quête née un langage intime propice au surgissement d’émotions souterraines. Tableau vivant mixant la danse, le chant, l’acrobatie et un incroyable concert …, Mazùt réunit ce qui caractérise le travail de la compagnie Baro d’evel : un goût immodéré pour la poésie, les rythmes discordants, le merveilleux et l’ardeur à défricher autrement le monde.

Durée : 1h

Spectacle accessible à partir de 9 ans

Conception et mise en scène: Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias

Artistes interprètes: Julien Cassier, Marlène Rostaing



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T20:00:00+01:00

2023-01-22T17:00:00+01:00

