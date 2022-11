Les Prémices de Noël Théâtre d’Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

1 spectacle : 7€ ; 2 jours complets : 25€; Moins de 6 ans : Gratuit

Le spectacle de Noël pour toute la famille au Théâtre d'Arles
Théâtre d'Arles
34, boulevard Georges Clemenceau, 13200 Arles

04 90 52 51 51 http://www.theatre-arles.com Les 20 et 21 décembre prochains, l’association Hélios Films Production invite des artistes issus de différentes disciplines du spectacle vivant, un ventriloque, une conteuse, un magicien, et un duo de clowns, au Théâtre municipal d’Arles. On vous propose quatre séances de spectacle interactif suivi par un atelier pour enfants : cuisine, dessin, bricolage. On vous réserve quelques surprises, une projection immersive, un concours de dessin et bien sûr la rencontre avec le Père Noël. Venez suivre le programme de deux jours dans son intégralité ou choisissez un créneau qui vous convient au mieux. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir au théâtre, vous pouvez regarder les spectacles en direct chez vous. Vous pouvez acheter vos places à la billetterie du Théâtre ou bien en ligne : [https://heliosfilms.fr/produits/spectacle/]

