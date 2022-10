Atelier parent-enfant : Les jambes à son cou Théâtre d’Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Atelier parent-enfant : Les jambes à son cou Théâtre d’Arles, 19 novembre 2022, Arles. Atelier parent-enfant : Les jambes à son cou Samedi 19 novembre, 10h00 Théâtre d’Arles

5€/10€

En lien avec le spectacle Les jambes à son cou programmé au théâtre d’Arles, l’interprète Quentin Folcher propose un atelier parent-enfant ludique autour des expressions de la langue française. Théâtre d’Arles 34, boulevard Georges Clemenceau, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 52 51 51 http://www.theatre-arles.com Atelier animé par Quentin Folcher, acrobate Quentin Folcher décortique les expressions et les dictons de la langue française pour une gymnastique de l’esprit et du corps. Après un temps d’échauffement, il proposera un tirage au sort d’expressions et invitera les participants à les mettre en corps. Le spectacle Les Jambes à son cou aura lieu le vendredi 18 novembre à 19h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T10:00:00+01:00

2022-11-19T11:30:00+01:00 Nicolas Lelievre

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Théâtre d'Arles Adresse 34, boulevard Georges Clemenceau, 13200 Arles Centre-Ville Ville Arles Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Théâtre d'Arles Arles Departement Bouches-du-Rhône

Théâtre d'Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Atelier parent-enfant : Les jambes à son cou Théâtre d’Arles 2022-11-19 was last modified: by Atelier parent-enfant : Les jambes à son cou Théâtre d’Arles Théâtre d'Arles 19 novembre 2022 Arles Théâtre d'Arles Arles

Arles Bouches-du-Rhône