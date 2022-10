Canti / D’autres chants Théâtre d’Arles, 24 octobre 2022, Arles.

Gratuit

Création participative gratuite et ouverte à tous, alternant des registres de danse et de chant et s’appuyant sur l’identité de chacun quelque soit sa culture

Théâtre d’Arles 34, boulevard Georges Clemenceau, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 52 51 51 http://www.theatre-arles.com

Pendant les vacances de la Toussaint, le chorégraphe Simon Bailly vous invite à participer au projet » Canti, d’autres chants ». Il s’agit d’une création participative ouverte à tous, sans prérequis, où les participants sont invités à partager un pas de danse, une chanson, qui appartient à leur histoire et à leur culture.

A partir de cette matière, les participants composeront une courte création qui sera restituée sur la scène du théâtre d’Arles le 4 novembre à 16h30. Les ateliers auront lieu les après-midi entre le 24 et le 4 novembre (exceptés jour férié et week-end).



Cie Simon&Cie