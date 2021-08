Théâtre d’argile manipulée _ Ti-soon Espace Culturel Sainte-Anne, 18 décembre 2021, St lyphard.

le samedi 18 décembre à Espace Culturel Sainte-Anne

Le Vent des Forges – Nouvelle création C’est une histoire ordinaire : celle d’un petit enfant qui se sépare pour la première fois de ses parents et celle d’une nounou qui l’aide à vivre et à passer ce moment difficile. Transposé dans un univers imaginaire, le spectacle plonge le spectateur au cœur de la question de l’attachement et de la séparation. Le lien qui unit l’enfant et l’adulte s’étire, se déchire, se répare, de l’un à l’autre, l’un pour l’autre. Une création rythmique et poétique où l’argile se métamorphose, légère et aérienne, au gré des situations jouées. Les marionnettes d’argile crue du Théâtre du Vent des Forges se font et se défont sur la scène. De 18 mois à 5 ans.

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique



2021-12-18T09:30:00 2021-12-18T10:00:00;2021-12-18T11:00:00 2021-12-18T11:30:00