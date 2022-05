Théatre : Danse soeurcières Saint-Julien-Chapteuil Saint-Julien-Chapteuil Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Julien-Chapteuil

Théatre : Danse soeurcières Saint-Julien-Chapteuil, 6 mai 2022, Saint-Julien-Chapteuil. Théatre : Danse soeurcières Saint-Julien-Chapteuil

2022-05-06 – 2022-05-06

Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire 20h30 Espace associatif et culturel

Présenté par la Cie Pluméa dans le cadre des

Déboulés de mai. Une pièce poétique qui ravira

petits et grands, une ode à la liberté avec un

soupçon de révolte, agora.stjulienchapteuil@gmail.com Saint-Julien-Chapteuil

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Julien-Chapteuil Autres Lieu Saint-Julien-Chapteuil Adresse Ville Saint-Julien-Chapteuil lieuville Saint-Julien-Chapteuil Departement Haute-Loire

Théatre : Danse soeurcières Saint-Julien-Chapteuil 2022-05-06 was last modified: by Théatre : Danse soeurcières Saint-Julien-Chapteuil Saint-Julien-Chapteuil 6 mai 2022 Haute-Loire Saint-Julien-Chapteuil

Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire