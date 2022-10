Théâtre-danse : On reste ensemble

2022-11-13 17:00:00 – 2022-11-13 « C’était le premier été depuis ce qui s’était passé ».

Pour sortir de sa banlieue et vaincre sa timidité, une jeune femme part en vacances en groupe. Sur le quai de la gare, elle fait la connaissance d’une adolescente qui danse en silence. Commence alors entre elles l’histoire d’une rencontre, celle de deux âmes à réparer qui s’apprivoisent autour de chamallows grillés. « C’était le premier été depuis ce qui s’était passé ».

