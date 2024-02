Théâtre dansé Dans ma cabane… Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau, samedi 20 avril 2024.

La cabane au pied de l’arbre, lieu d’exploration et de découverte d’une vie d’enfant.

« Dans ma cabane… » est un spectacle qui invite à l’exploration et à la découverte métaphorique du passage de l’intimité du nid maternel à celui du vaste monde. La cabane est un symbole de refuge, mais aussi un monde miniature. Dans ce conte impressionniste qui se raconte en dansant, tout est mouvement et découverte. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 11:00:00

fin : 2024-04-20 11:30:00

Place François Mittérand Centre de développement culturel

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

